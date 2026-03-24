Город в лицах. Кто меняет Петербург к лучшему

Вечером 23 марта в историческом Картинном зале Витебского вокзала состоялась церемония вручения пятой ежегодной премии «Город в лицах». Это не просто официальное награждение — это история о людях, которые ежедневно, будь то в кабинетах, школьных классах или на городских улицах, делают жизнь миллионов горожан уютнее и комфортнее. Об этом — в материале spb.aif.ru.
Мост между властью и горожанами.
У премии «Город в лицах» нет жюри из экспертов, которые сидят в высоких кабинетах и решают, кто достоин внимания. Победителей выбирают петербуржцы. В этом году в народном онлайн-голосовании на сайте газеты «Петербургский дневник» участвовало более 50 тысяч человек. Это живой отклик горожан, которые знают, кто именно учит их детей, лечит близких или следит за чистотой дворов. Проект, организованный при поддержке правительства города, превратился в мост между властью и жителями, позволяя сказать «спасибо» тем, кто обычно остается за кадром.
Губернатор Александр Беглов подчеркнул важность такого диалога: «За минувшие пять лет этой премии были удостоены десятки петербуржцев, добросовестный труд которых идёт на благо города и его жителей, помогает ему становиться комфортнее и краше. “Город в лицах” — это настоящий знак общественного признания для тех, кто ставит на первое место профессионализм, преданность избранному делу и служение людям».
От учителя до реставратора.
Работа специалистов бюджетной сферы — это часто невидимый, но колоссальный труд. Пятый сезон премии охватил самые разные аспекты жизни мегаполиса. Список из одиннадцати номинаций охватывает практически все направления, от которых зависит пульс Петербурга. В этот вечер чествовали педагогов школ и воспитателей детских садов, врачей и медицинских сестер, специалистов МФЦ, которые ежедневно помогают тысячам людей с документами, реставраторов, сохраняющих облик Петербурга для потомков.
Особое внимание уделили профессионалам в сфере культуры, городских пассажирских перевозок, детским тренерам, социальным кураторам, работникам жилищно-коммунального хозяйства и промышленного сектора, а также представителям туристической отрасли. Каждый из них — профессионал, выдвинутый на премию профильными комитетами правительства города, но окончательное решение осталось за петербуржцами.
В юбилейном сезоне организаторы учредили и внеконкурсную номинацию «Вера в Победу». Эта награда стала данью особого уважения и признания. Её присудили участнику команды по следж-хоккею «Звезда» — спортивного коллектива, состоящего из ветеранов специальной военной операции. Зал встретил это награждение с особым теплом, ведь сила духа этих людей вдохновляет всё общество.
Номинация «Специалист учреждений культуры» была посвящена памяти журналиста, общественного деятеля и медиа-менеджера Владимира Гронского. Её получил Михаил Мальцев, директор Санкт-Петербургской детской школы искусств имени Дунаевского.
А в номинации медицинских работников награду получил заведующий 14-м хирургическим отделением НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, нейрохирург Никита Серебренников. Он признался, что для него победа была неожиданной, но очень приятной. По его словам, профессиональные навыки врача нужно оттачивать всю жизнь, при этом для микрохирургии важны ещё навыки мануальные: «Это то, чем нужно постоянно заниматься, потому что шаг влево, шаг вправо — и человек может стать инвалидом».
Молодым врачам и тем, кто только готовится прийти в эту профессию, Серебренников пожелал научиться человеколюбию: «Потому что когда врач сострадает и понимает своего пациента, к нему и люди будут тянуться, будут ему доверять. Поэтому человеколюбие, сострадание — это, я считаю, неотъемлемое качество врача. Чем дольше мы пронесем эти качества в себе, тем большему количеству пациентов мы сможем помочь».
Нейрохирург отметил, что сейчас медицина в России достигла очень высокого уровня — постоянно ведутся научные исследования, и современное оборудование в России начало выпускаться.
История, запечатленная в искусстве.
Этот юбилейный, пятый сезон для нас особенный — впервые у награды появляется монументальное воплощение: авторскую статуэтку для лауреатов создал петербургский скульптор Семён Жохов. И впервые мы проводим церемонию в Картинном зале Витебского вокзала — месте, где история встречается с современностью.
Организаторы стремились связать современные достижения петербуржцев с богатейшим историческим наследием города. Для железной дороги 2026 год — знаковый: исполняется 175 лет со дня открытия регулярного движения по магистрали Санкт-Петербург — Москва и 190 лет с начала строительства первой в стране рельсовой дороги — Царскосельской. Здесь, под сводами вокзала, где каждый камень дышит историей, чествование современных профессионалов выглядело особенно органично.
Пятая премия «Город в лицах» завершилась, но ее главный эффект — ощущение сопричастности к жизни города — остался с каждым участником. Имена победителей вписаны в историю Петербурга не только как специалистов, но и как людей, чья ежедневная работа делает Северную столицу по-настоящему живым и человечным городом.