Город в лицах. Кто меняет Петербург к лучшему

У премии «Город в лицах» нет жюри из экспертов, которые сидят в высоких кабинетах и решают, кто достоин внимания. Победителей выбирают петербуржцы. В этом году в народном онлайн-голосовании на сайте газеты «Петербургский дневник» участвовало более 50 тысяч человек. Это живой отклик горожан, которые знают, кто именно учит их детей, лечит близких или следит за чистотой дворов. Проект, организованный при поддержке правительства города, превратился в мост между властью и жителями, позволяя сказать «спасибо» тем, кто обычно остается за кадром.