Приставы в Балтийске отработали отражение нападения на судью и побег подсудимого

Сотрудники УФССП по Калининградской области провели плановые учения на базе Балтийского городского суда. Судебные приставы повторили правила пропускного режима, досмотр посетителей, осмотр помещений и приемку технических средств охраны. Кульминацией занятий стала совместная тренировка с полицией и Росгвардией: участники отработали задержание при нападении на судью, принудительный привод уклоняющихся…

Источник: Янтарный край

Сотрудники УФССП по Калининградской области провели плановые учения на базе Балтийского городского суда. Судебные приставы повторили правила пропускного режима, досмотр посетителей, осмотр помещений и приемку технических средств охраны.

Кульминацией занятий стала совместная тренировка с полицией и Росгвардией: участники отработали задержание при нападении на судью, принудительный привод уклоняющихся от явки в суд и пресекли попытку побега подсудимого из-под стражи.

Как отметил заместитель руководителя регионального УФССП Сергей Ненашев, обеспечение безопасности в судах — одно из ключевых направлений работы ведомства. Инструкторско-методические занятия проводятся дважды в год, чтобы приставы постоянно совершенствовали навыки.