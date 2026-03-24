Олег Митволь вышел на свободу после отбытия срока в колонии

Он был приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве красноярского метрополитена, завершил отбывание наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его защитника Михаила Шолохова.

По словам адвоката, сегодня по истечении срока заключения из исправительного учреждения в Коломне освобожден Олег Львович Митволь. Он был приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.

Защитник отметил, экс-чиновник намерен добиваться пересмотра дела.

Другой адвокат Вячеслав Макаров уточнил, что его подзащитный уже вернулся к семье.

