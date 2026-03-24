Еще 1,1 млрд рублей направят на создание террасного парка в Почаинском овраге в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин на заседании гордумы.
Деньги пойдут на реконструкцию коллектора и инженерную защиту склонов.
Напомним, что строители уже обустроили первую половину пешеходного тоннеля на Лыковой дамбе в рамках работ по созданию террасного парка в Почаинском овраге. Там также восстановили все инженерные коммуникации и уложили асфальт.
На создание террасного парка с реконструкцией коллектора дождевой канализации и инженерной защитой склонов направили инфраструктурный кредит в 1,6 млрд рублей из федерального бюджета. Там появятся прогулочные зоны, велодорожки, скейтпарк, новый пешеходный мост, тоннель, зона с амфитеатром, водными объектами и смотровыми площадками.
Благоустройство планировали завершить осенью 2025 года, поэтому в июле на участке были введены ограничения для проезда транспорта. Однако подрядчики не уложились в сроки — к благоустройству территории еще даже не приступили. Завершение работ отложили до 10 ноября 2026 года.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что проект возведения отеля на Гребном канале прошел негосударственную экспертизу.