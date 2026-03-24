В Нижегородской области объявлены итоги театрального фестиваля «Премьеры сезона 2025−2026»

В Нижегородской области объявлены итоги областного театрального фестиваля «Премьеры сезона 2025−2026» (6+). Всего в рамках фестиваля в этом году было показано 13 спектаклей.
Организаторами выступают министерство культуры Нижегородской области, департамент культуры администрации Нижнего Новгорода, Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации.
«Ежегодный традиционный фестиваль “Премьеры сезона” — главный, по моему мнению, не только по масштабу, но и по значимости. Благодаря независимому мнению экспертов мы можем оценить, что происходит в театральном мире Нижегородской области. Это не просто фестиваль, а настоящая лаборатория, ведь после каждого спектакля приглашенные эксперты разбирают каждую постановку с каждым коллективом. На итоговой конференции они обозначают тенденции и наблюдают прогресс или регресс в театральном развитии региона», — отметил председатель Нижегородского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Сергей Кабайло.
Фестиваль проходит в регионе с 2002 года. В этом году с 7 по 20 марта профессиональную оценку и анализ премьерным спектаклям нижегородских театров давали театральный критик, редактор журнала «Страстной бульвар, 10» Елена Глебова из Москвы, театральный критик и координатор креативных проектов отдела творческих проектов Новгородского областного театрально-концертного агентства Сергей Козлов из Великого Новгорода, а также театровед, театральный критик, педагог, руководитель Кабинета музыкальных театров Союза театральных деятелей РФ Ольга Кораблина из Москвы.
На суд экспертов премьерные постановки театрального сезона 2025−2026 года представили Нижегородский театр драмы имени М. Горького, Нижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина, Нижегородский ТЮЗ, Нижегородский театр кукол, театр «Вера», Камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова, Нижегородский театр «Комедiя», а также студенты выпускного курса Нижегородского театрального училища им. Е. А. Евстигнеева. Также в фестивале приняли участие Саровский театр драмы, Дзержинский театр кукол и Дзержинский театр драмы, Арзамасский театр драмы. Во внеконкурсной программе фестиваля Центр театрального мастерства представил спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» (12+) в постановке режиссера Владимира Золотаря.
«Среди тех спектаклей, которые мы увидели, нет ни одной работы, которая бы оставила нас равнодушными. В каждой из них чувствуется большой труд всей команды постановщиков и бережное отношение к материалу, и это не просто слова. Даже в спорных трактовках мы видим погруженность режиссера, его стремление прочитать классическую пьесу по-новому, чтобы она была актуальной для современного зрителя. Для нас важно, чтобы спектакль был поставлен талантливо, чтобы он попадал в сегодняшнее время, в сегодняшнего зрителя. Когда классика находит отклик, это очень важно», — отметила театральный критик, член жюри фестиваля «Премьеры сезона» Елена Глебова.
По итогам смотра театральные критики назвали лауреатов фестиваля на пресс-конференции в Доме актера имени В. В. Вихрова.
Первую премию фестиваля в номинации «Лучший спектакль» получил Саровский драматический театр с постановкой «Три сестры» (12+) по пьесе А. П. Чехова. В номинации «Лучший ансамбль» награду присвоили коллективу Дзержинского театра драмы за спектакль «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (12+) по повести Н. В. Гоголя. Среди исполнителей — Денис Мартынов, Артем Баранов, Иван Никулин, Денис Борисов, Мария Евстигнеева.
Остальные участники получили дипломы «Творческая удача» и премии фестиваля. В номинации «Лучший режиссер» лауреатом стала Мария Шиманская, режиссер спектакля «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (12+) Дзержинского театра драмы. Лауреатами в номинации «Лучшее художественное оформление спектакля» стали художник-постановщик спектакля «Волшебник Изумрудного города» (6+) Нижегородского театра кукол Сергей Зильберлейб и режиссер спектакля «Дети солнца» (12+) Нижегородского театрального училища им. Е. А. Евстигнеева Андрей Ярлыков.
В номинации «Лучшее музыкальное оформление спектакля» отмечен Венедикт Пеунов — аранжировщик спектакля «Собака на сене» (12+) Нижегородского камерного театра музыкальной комедии им. В. Т. Степанова.
Награду «Лучший дуэт» критики отдали Даниилу Комарову за роль Тузенбаха и Кириллу Морозову за роль Соленого в спектакле «Три сестры» (12+) Саровского драматического театра.
Премию «За исполнительское мастерство» получили сразу семь артистов. Ею отмечены артисты Нижегородского ТЮЗа Игорь Авров за роль Обломова и Анастасия Желнина за роль Ольги Ильинской в спектакле «Обломов» (12+); солистка Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Надежда Павлова за исполнение партий Олимпии, Антонии и Джульетты в опере «Сказки Гофмана» (12+); артист Нижегородского театра драмы Олег Шапков за исполнение роли Осипа в спектакле «Ревизор» (12+); артистка Нижегородского театра «Вера» Александра Трушкина за исполнение роли Раневской в спектакле «Вишневый сад» (12+); артистка Арзамасского театра драмы Татьяна Нестерова за роль Софьи Павловны в спектакле «Доля ангелов» (12+) и артист Дзержинского театра кукол Константин Фирстов за исполнение роли Калафа в спектакле «Турандот» (12+).
«Критериев, по которым мы определяем лучших из лучших, очень много. Безусловно, для победы необходимо сочетание удачного режиссерского решения, сценографической точности, музыкального оформления и даже конкретного показа спектакля. Мы знаем много примеров, когда даже на родной сцене спектакль не удается, что-то идет не так, и тогда он производит уже не то впечатление. Это данность любого конкурса, как и в любом соревновании, где спортсмен может ошибиться, и его баллы снижаются. Поэтому выбор победителя — это всегда неоднозначное решение, требующее долгих обсуждений и учета различных факторов. Разные спектакли представляют разные стили и подходы. В одном спектакле поражает визуальная и стилистическая чистота, в другом — режиссерская точность того, как создан и устроен спектакль, а также целый ряд любопытных актерских находок», — пояснил театральный критик, член жюри фестиваля «Премьеры сезона» Сергей Козлов.
Основная задача областного театрального фестиваля "Премьеры сезона — глубокий профессиональный анализ и оценка деятельности театральных коллективов Нижегородской области, определение и раскрытие творческого потенциала, стимул для дальнейшего развития театрального искусства в регионе.