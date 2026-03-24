В Нижегородской области объявлены итоги театрального фестиваля «Премьеры сезона 2025−2026»

«Критериев, по которым мы определяем лучших из лучших, очень много. Безусловно, для победы необходимо сочетание удачного режиссерского решения, сценографической точности, музыкального оформления и даже конкретного показа спектакля. Мы знаем много примеров, когда даже на родной сцене спектакль не удается, что-то идет не так, и тогда он производит уже не то впечатление. Это данность любого конкурса, как и в любом соревновании, где спортсмен может ошибиться, и его баллы снижаются. Поэтому выбор победителя — это всегда неоднозначное решение, требующее долгих обсуждений и учета различных факторов. Разные спектакли представляют разные стили и подходы. В одном спектакле поражает визуальная и стилистическая чистота, в другом — режиссерская точность того, как создан и устроен спектакль, а также целый ряд любопытных актерских находок», — пояснил театральный критик, член жюри фестиваля «Премьеры сезона» Сергей Козлов.