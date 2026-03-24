Врач Матюхин разъяснил, как понять, что укусил энцефалитный клещ

При появлении головной боли, симптомов гриппа или онемения после укуса клеща необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Об этом сообщил главный специалист по инфекционным болезням сети клиник «Будь здоров» Андрей Матюхин в интервью для РИАМО.
По словам эксперта, клещевой энцефалит часто имеет двухволновое течение. Первая волна симптомов — это ранняя стадия заболевания. Инкубационный период после укуса заразного клеща обычно длится от 4 до 28 дней.
Затем наступает первая фаза — лихорадочная. Её проявления не специфичны и похожи на простуду или грипп: резкое повышение температуры до 38−40°C с ознобом, сильная головная боль, тошнота и рвота. Также могут наблюдаться покраснение лица, шеи и верхней части тела, боль в мышцах спины и шеи, слабость, быстрая утомляемость, ломота в суставах. Эта фаза обычно длится от 2 до 7 дней.
После этого наступает период затишья, когда температура нормализуется и самочувствие улучшается. Этот этап может продолжаться от 2 до 10 дней. Однако у 20−30% людей после фазы затишья заболевание может перейти в тяжёлую форму, при которой вирус поражает нервную систему. Это сопровождается признаками менингита или энцефалита: нестерпимой головной болью, напряжением мышц шеи, нарушением сознания, судорогами и параличами.
Матюхин подчеркнул, что при первых признаках недомогания после укуса клеща, таких как гриппоподобные симптомы, повышение температуры, слабость, ломота в теле, сильная головная боль, тошнота и рвота, а также неврологические симптомы (онемение в конечностях, шаткость походки, заторможенность), необходимо срочно обратиться к врачу.
Для подтверждения диагноза на ранней стадии можно использовать ПЦР-анализ крови или анализ на антитела. Единственным надёжным способом защиты от тяжёлого течения болезни является своевременная вакцинация, подчеркнул специалист.
