В Мурманске обсудили благоустройство исторического центра города

«В первую очередь мы основывались на мнении наших жителей. Так, разработка мастер-плана Мурманской агломерации велась при активном участии населения. В обсуждении приняли участие более 10 тысяч человек — с итогом долгой поэтапной работы можно ознакомиться на портале “Наш Север”. Также мы собирались с общественностью в 2021 и в 2023 годах и постарались учесть предложения всех участников тех дискуссий. Сегодня мы встретились, чтобы обсудить с профессиональным сообществом разработанную концепцию и финализировать проектные решения», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.