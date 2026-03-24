В Мурманске обсудили благоустройство исторического центра города

Концепцию продолжения масштабного благоустройства исторического центра города Мурманска представили на третьем заседании архитектурно-градостроительного совета Мурманской области. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства региона.
Одной из частей представленных мастер-планов стало преображение площади у конгресс-отеля «Меридиан», которое начнется в этом году. Эта территория превратит улицу Ленинградскую и площадь Пять Углов в единую связную систему общественных пространств. Там сделают разноуровневое озеленение, подчеркивающее рельеф северной природы и одновременно создающее защиту от ветра в зоне отдыха. Планируется также обновление знаковых дворов в историческом центре — они пройдут полный цикл комплексного благоустройства.
«В первую очередь мы основывались на мнении наших жителей. Так, разработка мастер-плана Мурманской агломерации велась при активном участии населения. В обсуждении приняли участие более 10 тысяч человек — с итогом долгой поэтапной работы можно ознакомиться на портале “Наш Север”. Также мы собирались с общественностью в 2021 и в 2023 годах и постарались учесть предложения всех участников тех дискуссий. Сегодня мы встретились, чтобы обсудить с профессиональным сообществом разработанную концепцию и финализировать проектные решения», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.