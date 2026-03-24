В Ростове озвучили идею возведения жилых зданий рядом с Парамоновскими складами

Собственник заявил о желании строительства рядом с Парамоновскими складами в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону собственник заявил о желании строительства рядом с Парамоновскими складами. Об этом на встрече с журналистами рассказал первый замглавы региона Владимир Ревенко.

Предварительно, речь идет об участке земли между складами и улицей Седова. Изначально собственник говорил о планах по возведению высоток, но губернатор Юрий Слюсарь раскритиковал идею.

— Предлагается каскадное строительство, оно более красивое, — прокомментировал Владимр Ревенко.

Окончательное решение не принималось.

Напомним, ранее глава региона Юрий Слюсарь отметил «плачевное» состояние Парамоновских складов и потребовал провести работы по укреплению склона под постройками.

Добавим, комплекс зерновых складов на улице Береговой — объект культурного наследия федерального значения. Облик таких построек менять нельзя, но в некоторых случаях разрешаются реставрационные и ремонтные работы.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше