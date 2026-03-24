С начала года СФР компенсировал работодателям 15,6 млн рублей за выходные родителям детей-инвалидов

оплату дополнительных выходных для родителей детей с инвалидностью. Общая сумма компенсаций превысила 15,6 млн рублей. Всего было оплачено более двух тысяч таких дней.
Работающие по трудовому договору родители имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Их можно использовать ежемесячно или накопить и взять подряд до 24 дней (без учета выходных и праздников) один раз в календарном году. Выходные можно делить между обоими родителями.
Оплата производится исходя из среднего дневного заработка работника. Дополнительные выходные не предоставляются во время ежегодного отпуска, отпуска за свой счет или по уходу за ребенком до трех лет — в таких случаях право переходит к другому родителю.
Важно: неиспользованные выходные не переносятся на следующий год и не компенсируются. Если в семье несколько детей с инвалидностью, количество дополнительных дней не увеличивается.
