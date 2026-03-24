С начала года СФР компенсировал работодателям 15,6 млн рублей за выходные родителям детей-инвалидов

Работающие по трудовому договору родители имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Их можно использовать ежемесячно или накопить и взять подряд до 24 дней (без учета выходных и праздников) один раз в календарном году. Выходные можно делить между обоими родителями.