Нижегородские медики спасли пенсионера с остановкой сердца

65-летнего пациента с остановкой сердца спасли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
22 марта бригада медиков приехала на вызов к мужчине с острым инфарктом. В какой-то момент у него остановилось сердце, но фельдшеры смогли его «завести». Благодаря реанимационным мероприятиям нижегородец пришел в сознание.
Далее пациент был доставлен в больницу имени Семашко, где кардиохирурги провели экстренное стентирование и восстановили кровоток.
В данный момент мужчина восстанавливается.
Ранее мы писали, что нижегородские врачи выполнили первые пересадки роговицы глаза в НОКБ. Медики успешно выполнили четыре трансплантации.