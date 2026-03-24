Нижегородские медики спасли пенсионера с остановкой сердца

Мужчина был доставлен в больницу имени Семашко.

Источник: Живем в Нижнем

65-летнего пациента с остановкой сердца спасли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

22 марта бригада медиков приехала на вызов к мужчине с острым инфарктом. В какой-то момент у него остановилось сердце, но фельдшеры смогли его «завести». Благодаря реанимационным мероприятиям нижегородец пришел в сознание.

Далее пациент был доставлен в больницу имени Семашко, где кардиохирурги провели экстренное стентирование и восстановили кровоток.

В данный момент мужчина восстанавливается.

Ранее мы писали, что нижегородские врачи выполнили первые пересадки роговицы глаза в НОКБ. Медики успешно выполнили четыре трансплантации.