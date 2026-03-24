В Новосибирске закрыли несколько нелегальных контейнерных АЗС

Прокуратура Новосибирской области 24 марта подвела итоги проверок контейнерных автозаправочных станций. Рейды прошли в Искитимском районе, Бердске, а также в трёх районах Новосибирска — Дзержинском, Заельцовском и Советском.

Источник: Сиб.фм

В ходе проверок на восьми таких АЗС были обнаружены серьёзные нарушения. Земельные участки использовались не по целевому назначению, а правила пожарной безопасности не соблюдались, что создавало угрозу для окружающих.

По итогам прокурорских проверок было внесено 10 представлений об устранении нарушений и возбуждено 16 административных дел. Также в суд направлены 3 иска с требованием приостановить работу АЗС до полного исправления всех недочётов.

На данный момент к административной ответственности уже привлечены 7 человек, ещё 9 дел находятся на рассмотрении. В результате принятых мер три контейнерные АЗС полностью демонтированы, а работа двух других — приостановлена.