В Новосибирске закрыли несколько нелегальных контейнерных АЗС

В ходе проверок на восьми таких АЗС были обнаружены серьёзные нарушения. Земельные участки использовались не по целевому назначению, а правила пожарной безопасности не соблюдались, что создавало угрозу для окружающих.
По итогам прокурорских проверок было внесено 10 представлений об устранении нарушений и возбуждено 16 административных дел. Также в суд направлены 3 иска с требованием приостановить работу АЗС до полного исправления всех недочётов.
На данный момент к административной ответственности уже привлечены 7 человек, ещё 9 дел находятся на рассмотрении. В результате принятых мер три контейнерные АЗС полностью демонтированы, а работа двух других — приостановлена.