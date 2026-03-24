В Красноярске дорожные полицейские проверили 50 городских автобусов

В Красноярске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Автобус». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. За время проверки инспекторы осмотрели 50 автобусов. Особое внимание уделяли техническому состоянию транспорта, наличию техосмотра и путевых листов. По итогам рейда было составлено 15 материалов об административных правонарушениях. Чаще всего фиксировалось отсутствие техосмотра — 9 случаев. Еще три нарушения связаны с техническими неисправностями и два — с отсутствием путевого листа. В одном случае у водителя отсутствовал тахограф. Кроме того, во время проверки выявили водителя с истекшим сроком действия водительского удостоверения. За рулем пассажирского транспорта находился 60-летний мужчина, которого отстранили от управления. В ведомстве уточнили, что в отношении нарушителей назначены административные штрафы. Также будет проведена проверка должностных лиц, допустивших выпуск автобусов на линию при наличии нарушений. Напомним, что в Красноярском крае за выходные задержали более 100 нетрезвых водителей.