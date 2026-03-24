В Николаевском районе Ульяновской области прошел форум «Есть результат»

Форум «Есть результат», посвященный итогам проекта «Здоровое будущее», состоялся в Николаевском районе Ульяновской области. Такие инициативы отвечают задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районной администрации.
Гости увидели презентацию «Есть результат», наглядно показавшую успехи в реализации программы. Заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Михаил Логинов представил доклад о проделанной работе. Главный специалист по профилактической медицине, и. о. главного врача центра общественного здоровья Валентина Караулова рассказала о выездных поликлиниках как эффективном инструменте мониторинга работы районных больниц.
Важной частью программы стало обучение навыкам первой помощи, которое провел региональный координатор проекта «Здоровое будущее» и депутат Законодательного собрания Сергей Беззубенков. В завершение мероприятия состоялась экспертная дискуссия, где участники обсуждали механизмы формирования предложений для новой программы, стремясь сделать ее еще более эффективной и отвечающей запросам жителей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.