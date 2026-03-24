В Волгограде приставы арестовали Toyota Land Cruiser за миллион рублей долга

В Волгограде дорожно-строительная организация выплатила миллионный долг благодаря оперативным действиям судебных приставов. Компания долгое время игнорировала требования Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.
ООО накопило внушительную задолженность — целый миллион рублей — и не торопилось с ее погашением. Приставы начали активно действовать, чтобы взыскать средства.
В ходе исполнительных производств выяснилось, что в собственности у должника есть два автомобиля. Судебные приставы быстро наложили запрет на любые регистрационные действия с этими машинами. Вскоре им удалось отследить местонахождение одного из них — мощного внедорожника Toyota Land Cruiser 200.
Долго думать не стали: автомобиль арестовали и изъяли. Всего через несколько дней после лишения внедорожника дорожная компания полностью перечислила всю сумму долга, включая исполнительский сбор, на депозитный счет отделения.