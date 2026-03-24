Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде приставы арестовали Toyota Land Cruiser за миллион рублей долга

Дорожная компания погасила задолженность после изъятия внедорожника.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде дорожно-строительная организация выплатила миллионный долг благодаря оперативным действиям судебных приставов. Компания долгое время игнорировала требования Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.

ООО накопило внушительную задолженность — целый миллион рублей — и не торопилось с ее погашением. Приставы начали активно действовать, чтобы взыскать средства.

В ходе исполнительных производств выяснилось, что в собственности у должника есть два автомобиля. Судебные приставы быстро наложили запрет на любые регистрационные действия с этими машинами. Вскоре им удалось отследить местонахождение одного из них — мощного внедорожника Toyota Land Cruiser 200.

Долго думать не стали: автомобиль арестовали и изъяли. Всего через несколько дней после лишения внедорожника дорожная компания полностью перечислила всю сумму долга, включая исполнительский сбор, на депозитный счет отделения.