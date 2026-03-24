Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья поддержит Калининградскую область в вопросах здравоохранения — Беспрозванных

Бадма Башанкаев посетил регион и встретился с губернатором.

Источник: Комсомольская правда

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев посетил Калининградскую область. Вмсете с губернатором посмотрел, как организовано лечение в онкоцентре и больнице на Летней. Глава региона заручился поддержкой депутата по многим областным инициативам. Об этом Алексей Беспрозванных написал в МАХ.

«Спасибо первому заместителю председателя Комитета за внимание к области. Медицина — всегда для нас приоритет. Главное — сделать так, чтобы наши жители получали всю необходимую и качественную медицинскую помощь здесь, в регионе», — отметил он.

Губернатор сообщил, что в 2026 году серьезно увеличено финансирование на льготные лекарства — почти до 4 млрд рублей.

Есть над чем работать. Например, онкологический центр развивается, но, как написал губернатор, пока есть вопросы к госпитализации.

«На нее в начале недели заметно больше очередь. Поручил главному врачу оперативно это решить», — прокомментировал глава региона.