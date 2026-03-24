Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья поддержит Калининградскую область в вопросах здравоохранения — Беспрозванных

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев посетил Калининградскую область. Вмсете с губернатором посмотрел, как организовано лечение в онкоцентре и больнице на Летней. Глава региона заручился поддержкой депутата по многим областным инициативам. Об этом Алексей Беспрозванных написал в МАХ.
«Спасибо первому заместителю председателя Комитета за внимание к области. Медицина — всегда для нас приоритет. Главное — сделать так, чтобы наши жители получали всю необходимую и качественную медицинскую помощь здесь, в регионе», — отметил он.
Губернатор сообщил, что в 2026 году серьезно увеличено финансирование на льготные лекарства — почти до 4 млрд рублей.
Есть над чем работать. Например, онкологический центр развивается, но, как написал губернатор, пока есть вопросы к госпитализации.
«На нее в начале недели заметно больше очередь. Поручил главному врачу оперативно это решить», — прокомментировал глава региона.