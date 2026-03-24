Красноярское УФАС оштрафовало банк на 800 тысяч за навязчивую рекламу

Основанием стало обращение местного жителя.

Антимонопольная служба Красноярского края привлекла финансовую организацию к ответственности за навязчивую рекламу. Банк оштрафовали на 800 тысяч рублей, сообщили в УФАС.

Основанием стало обращение местного жителя, который пожаловался на продолжающиеся почтовые рассылки, несмотря на то, что он ранее отозвал свое согласие на получение подобных уведомлений.

Как уточнили в ведомстве, гражданину на электронную почту продолжали поступать сообщения от банка с предложениями об открытии накопительных и инвестиционных счетов. При этом действующее законодательство о рекламе разрешает распространение подобной информации только при наличии предварительного согласия получателя.

По итогам рассмотрения дела банку назначен административный штраф в размере 800 тысяч рублей.

В УФАС также отметили, что у этого кредитного учреждения уже есть прецеденты привлечения к ответственности за аналогичные нарушения в других регионах. Общая сумма ранее вынесенных штрафов превысила 7 миллионов рублей.

