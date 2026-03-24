Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на рейсы до Зеи и Тынды

Весной полёты будут выполняться один раз в неделю.

Источник: Хабаровский край сегодня

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на социально значимые рейсы из Хабаровска в Зею и Тынду. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Продажа открыта на апрель и май текущего года. Рейсы будут выполняться один раз в неделю на судне DHC-8.

По маршруту «Хабаровск — Зея» можно будет улететь по средам. Стоимость от 9142 рублей в одну сторону.

Рейс «Хабаровск — Тында» будет отправляться по вторникам. Стоимость — от 9900 рублей в одну сторону.

Оба рейса будут осуществлять промежуточную посадку в аэропорту Благовещенска.