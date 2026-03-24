Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на рейсы до Зеи и Тынды

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на социально значимые рейсы из Хабаровска в Зею и Тынду. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Продажа открыта на апрель и май текущего года. Рейсы будут выполняться один раз в неделю на судне DHC-8.
По маршруту «Хабаровск — Зея» можно будет улететь по средам. Стоимость от 9142 рублей в одну сторону.
Рейс «Хабаровск — Тында» будет отправляться по вторникам. Стоимость — от 9900 рублей в одну сторону.
Оба рейса будут осуществлять промежуточную посадку в аэропорту Благовещенска.