В Красноярске начали готовить фонтаны к новому сезону

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Театральной площади начался демонтаж зимней иллюминации с фонтана.

Источник: НИА Красноярск

Специалисты уже убрали новогодние украшения, включая декоративные шары и беседку, и вывезли конструкции с площадки.

Работы проходят в рамках подготовки к запуску фонтанов, сообщается на сайте gnkk.ru. Активная фаза начнется с наступлением устойчивого тепла и будет зависеть от загрузки рабочих бригад.

После снятия защитных элементов на фонтане специалисты установят оборудование, проведут проверку и тестирование всех систем. Традиционно сезон фонтанов в Красноярске планируют открыть ко Дню Победы. Работать они будут до конца сентября, после чего их вновь законсервируют на зиму.

