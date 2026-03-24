В Красноярске начали готовить фонтаны к новому сезону

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Театральной площади начался демонтаж зимней иллюминации с фонтана.
Специалисты уже убрали новогодние украшения, включая декоративные шары и беседку, и вывезли конструкции с площадки.
Работы проходят в рамках подготовки к запуску фонтанов, сообщается на сайте gnkk.ru. Активная фаза начнется с наступлением устойчивого тепла и будет зависеть от загрузки рабочих бригад.
После снятия защитных элементов на фонтане специалисты установят оборудование, проведут проверку и тестирование всех систем. Традиционно сезон фонтанов в Красноярске планируют открыть ко Дню Победы. Работать они будут до конца сентября, после чего их вновь законсервируют на зиму.
