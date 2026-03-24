«Человек из Норильска»: авторы проекта «ОТЗВУК» рассказали как родилась идея выставки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Креативном пространстве АРН продолжает работать мультимедийная выставка «ОТЗВУК». Она стартовала в январе текущего года и завершит свою работу 17 апреля.

Источник: НИА Красноярск

Посетители аудиовизуального проекта получили возможность услышать архитектуру, материалы и даже тишину в новом, музыкальном измерении.

Недавно резидент Креативного пространства АРН Максим Трофимов, который помогает услышать визионеров Арктики, тех, кто меняет жизнь в Норильске пригласил в гости на запись подкаста композитора Дмитрия Беляка, исследователя звука, и специалиста по реализации социокультурных и образовательных проектов АРН Павла Фурсова, куратора выставки.

В «Открытой студии» они поговорили о том, как родилась идея выставки «ОТЗВУК», можно ли «записать» звуки города и как вообще получается услышать музыку там, где раньше был только шум. А также обсудили и феномен современного искусства.

Разговор Павла, Дмитрия и Максима можно послушать в полной версии подкаста в ВК vk.ru/wall728214673_13.

А кто еще не успел посетить «ОТЗВУК», организаторы напоминают, что сейчас самое время успеть прийти на выставку. Она работает до 17 апреля по адресу: Норильск, Комсомольская, 33а, Креативное пространство АРН, второй этаж.

Напомним, мультимедийная выставка «ОТЗВУК» — про то, как Креативное пространство АРН может звучать иначе, если к нему прислушаться. Посетитель проходит личный маршрут и знакомится с звуковой историей места. В основе проекта лежит электроакустический эксперимент, где разные звуки пространства складываются в композиции. Даже в гудящей лампочке, как оказалось, можно услышать ноты и аккорды.

Материал выставки вошёл в лонг-лист Российской национальной премии в сфере креативных индустрий.

