В Волгограде частично перекрыли съезд с 3-й Продольной из-за ремонта

В Волгограде временно ограничили движение на одном из съездов с 3-й Продольной магистрали. Ремонтные работы проводят на участке, который ведет на проезд Дорожников напротив дома № 66а по улице Шекснинской в Дзержинском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.
Водителям, чтобы попасть на проезд Дорожников, предлагают воспользоваться следующей развилкой по ходу движения. Она расположена напротив здания № 39 по улице Землячки. На этом участке временно организовали двухстороннее движение для удобства автомобилистов.
Также объехать место ремонта водители могут по нескольким улицам: Восточно-Казахстанской, Шекснинской, Танкистов, 51-й Гвардейской, а также по самой 3-й Продольной магистрали и проезду Дорожников. Ограничения будут действовать с 24 марта и снимут их к 8:00 утра 27 марта.