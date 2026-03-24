В Волгограде частично перекрыли съезд с 3-й Продольной из-за ремонта

Движение ограничено в Дзержинском районе до утра 27 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде временно ограничили движение на одном из съездов с 3-й Продольной магистрали. Ремонтные работы проводят на участке, который ведет на проезд Дорожников напротив дома № 66а по улице Шекснинской в Дзержинском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.

Водителям, чтобы попасть на проезд Дорожников, предлагают воспользоваться следующей развилкой по ходу движения. Она расположена напротив здания № 39 по улице Землячки. На этом участке временно организовали двухстороннее движение для удобства автомобилистов.

Также объехать место ремонта водители могут по нескольким улицам: Восточно-Казахстанской, Шекснинской, Танкистов, 51-й Гвардейской, а также по самой 3-й Продольной магистрали и проезду Дорожников. Ограничения будут действовать с 24 марта и снимут их к 8:00 утра 27 марта.