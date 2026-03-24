Съезд с Третьей Продольной в Волгограде закроют до конца недели

В Дзержинском районе Волгограда из-за ремонта закрывают один из съездов с Третьей Продольной магистрали. Дорожные работы на участке планируют завершить к пятнице, 27 марта.
— До утра пятницы движения ограничат на съезде с Третьей Продольной магистрали на проезд Дорожников, расположенном напротив дома 66а по улице Шекснинской, — сообщает пресс-служба администрации Волгограда.
Объезжать перекрытый участок дороги и спускаться на проезд Дорожников автомобилисты будут по следующему за ним повороту напротив дома № 39 улицы Землячки. Перестроить свой маршрут волгоградцы смогут также по:
Третьей Продольной;
улице Восточно-Казахстанской;
улице Шекснинской,
улице Танкистов,
улице 51-й Гвардейской,
проезду Дорожников.
С пятницы, 20 марта, в Волгограде закрыли на ремонт и путепровод по улице Базисной в Советском районе. Работы, из-за которых в утренний час-пик Первая Продольная магистраль застывает в длинной пробке, продлятся до 1 сентября.
