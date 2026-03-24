Более 800 ветеранов СВО подали заявки на участие в чемпионате «Абилимпикс»

В региональных этапах они заявлены в категории «специалисты» по 238 компетенциям.

Источник: Нижегородская правда

Свыше 800 ветеранов специальной военной операции направили заявки на участие в региональных этапах чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Они заявлены в категории «специалисты» по 238 компетенциям.

Региональные соревнования проходят во всех субъектах России среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Участникам доступны 138 региональных и 50 основных компетенций, по которым проходит отбор на Национальный чемпионат.

Как отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, чемпионат помогает ветеранам осваивать новые профессии и реализовывать себя, несмотря на ограничения по здоровью.

В июне в Казани состоится отдельный чемпионат для участников СВО с инвалидностью. Соревнования пройдут по 21 компетенции, включая адаптивную физкультуру, управление БПЛА, поварское и малярное дело.

В каждом регионе организована наставническая поддержка, позволяющая качественно подготовиться и раскрыть потенциал. По данным организаторов, 93% участников «Абилимпикса» в дальнейшем трудоустраиваются.

Впервые чемпионат профессионального мастерства для участников СВО прошел в Казани в июле 2025 года и объединил более 400 человек. Лауреаты продемонстрировали навыки в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве.

Чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Минпросвещения России.

