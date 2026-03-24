Ускорена работа алгоритмов технического зрения в 20−30 раз

ЧЕЛЯБИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно с исследователями из Финляндии и Чехии ускорили сложные вычисления для решения задач технического зрения, навигации и самонастройки акустических систем. Новые алгоритмы работают в среднем примерно в 20−30 раз быстрее существующих, сообщили ТАСС в пресс-службе ЮУрГУ.
«Кандидат физико-математических наук Евгений Мартюшев вместе с коллегами из Финляндии и Чехии разработал новый метод автоматического построения решателей систем уравнений. Эксперименты показали, что наши решатели численно точнее и быстрее существующих аналогов в 20−30 раз в сфере технического зрения. Область применения: от спецэффектов в кино до создания цифровых двойников городов», — сказали в пресс-службе.
В вузе пояснили, что ноу-хау нового метода основывается на решении уравнений, состоящих из полиномов Лорана. В отличие от привычных уравнений, где переменные могут быть только в положительных степенях, лорановские системы допускают и отрицательные степени. Как выяснили ученые, именно лорановские системы лучше всего подходят для инженерных задач.
В вузе добавили, что новый метод ускоряет также настройку акустических систем (самокалибровку по времени прихода сигнала (time-of-arrival self-calibration). «Это необходимо для создания умных конференц-залов и систем шумоподавления. Для конфигураций с четырьмя динамиками и шестью микрофонами, с пятью динамиками и пятью микрофонами наш результат оказался в 1,5−1,8 раза быстрее лучших мировых аналогов», — сказал собеседник агентства.
Работа была выполнена в рамках реализации программы топ-уровня в сфере искусственного интеллекта при поддержке АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».