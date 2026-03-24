Red Wings начнет летать из Краснодара в турецкий Бодрум

Red Wings запустит прямое авиасообщение между южной столицей России и турецким Бодрумом.

Источник: Freepik

Первый рейс из международного аэропорта Краснодара будет выполнен 6 июня. Полеты на популярный курорт продлятся до 10 октября.

Рейсы будут выполняться на российских самолетах SSJ-100 каждую неделю в рамках чартерной программы. Вылеты запланированы по субботам в 10:30. Время в пути составит 2 часа 25 минут.

Новый маршрут упростит дорогу к морю для жителей Краснодарского края и соседних регионов. Теперь можно удобно добираться до популярного курорта без пересадок и долгих ожиданий.

Бодрум — живописный курорт Турции на побережье Эгейского моря с белоснежной архитектурой и насыщенной ночной жизнью. Входит в число популярных направлений у российских туристов.