Red Wings начнет летать из Краснодара в турецкий Бодрум

Первый рейс из международного аэропорта Краснодара будет выполнен 6 июня. Полеты на популярный курорт продлятся до 10 октября.
Рейсы будут выполняться на российских самолетах SSJ-100 каждую неделю в рамках чартерной программы. Вылеты запланированы по субботам в 10:30. Время в пути составит 2 часа 25 минут.
Новый маршрут упростит дорогу к морю для жителей Краснодарского края и соседних регионов. Теперь можно удобно добираться до популярного курорта без пересадок и долгих ожиданий.
Бодрум — живописный курорт Турции на побережье Эгейского моря с белоснежной архитектурой и насыщенной ночной жизнью. Входит в число популярных направлений у российских туристов.