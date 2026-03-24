В Москве наблюдается стабильная ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ

«На 12 неделе 2026 года (с 16 по 22 марта) в городе Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует эпидемическому сезону. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остается стабильным и не превышает эпидемических порогов как среди совокупного населения, так и среди отдельных возрастных групп», — говорится в публикации.
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием PC-вирусных инфекции, добавили в ведомстве.
Эпидемиологи напомнили о важности соблюдения гигиены и поддержания иммунитета. В случае появления симптомов респираторного заболевания следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.