В Москве наблюдается стабильная ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ остается стабильным в Москве. Эпидемиологическая ситуация соответствует сезону, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Источник: Getty Images

«На 12 неделе 2026 года (с 16 по 22 марта) в городе Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует эпидемическому сезону. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остается стабильным и не превышает эпидемических порогов как среди совокупного населения, так и среди отдельных возрастных групп», — говорится в публикации.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием PC-вирусных инфекции, добавили в ведомстве.

Эпидемиологи напомнили о важности соблюдения гигиены и поддержания иммунитета. В случае появления симптомов респираторного заболевания следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.