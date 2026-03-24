В чеченском городе Серноводское организовали отряд «Зеленый патруль»

Он ориентирован в том числе на оздоровление водных объектов.

Источник: Национальные проекты России

Специализированный отряд школьников «Зеленый патруль» появился в городе Серноводское Чеченской Республики в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Серноводского района.

В своей работе патруль будет опираться на принципы федеральной программы «Генеральная уборка», направленной на оздоровление водных объектов и ликвидацию накопленного вреда окружающей среде. В отличие от традиционных кружков, «Зеленый патруль» позиционирует себя как активная дружина. В фокусе внимания экоактивистов — воспитание ответственного отношения к природе у сверстников и взрослых, а также участие в рейдах по выявлению несанкционированных свалок.

«Мы не хотим оставаться сторонними наблюдателями и просто фиксировать факты загрязнения лесов или берегов. Наш отряд создан для конкретных дел. Лозунг “Люби, познавай, охраняй” обретает реальный смысл, когда дети берут в руки инвентарь и выходят на уборку территорий», — подчеркнула куратор движения Малика Адамовна.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.