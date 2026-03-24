В чеченском городе Серноводское организовали отряд «Зеленый патруль»

В своей работе патруль будет опираться на принципы федеральной программы «Генеральная уборка», направленной на оздоровление водных объектов и ликвидацию накопленного вреда окружающей среде. В отличие от традиционных кружков, «Зеленый патруль» позиционирует себя как активная дружина. В фокусе внимания экоактивистов — воспитание ответственного отношения к природе у сверстников и взрослых, а также участие в рейдах по выявлению несанкционированных свалок.