98-летнюю пациентку с инсультом спасли медики в Ростове

В Ростове-на-Дону врачи ЦГБ имени Семашко спасли 98-летнюю пациентку с инсультом. Об этом рассказали в пресс-службе минзрава Ростовской области.
Пожилая женщина поступила в неврологическое отделение с нарушением речи, ее привезли на машине скорой помощи. После обследования выяснилось, что пациентка перенесла ишемический инсульт, он осложнялся заболеваниями сердца и сосудов.
— Врачи провели тромболитическую терапию и восстановили кровоток в сосудах головного мозга. Уже в первые сутки после отметили улучшение. Полного восстановления добились после курса лечения, — сообщили в донском министерстве здравоохранения.
Сегодня женщина ведет активный образ жизни и общается с близкими.
