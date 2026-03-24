Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

98-летнюю пациентку с инсультом спасли медики в Ростове

Ростовские врачи вовремя помогли пожилой женщине с ишемическим инсультом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону врачи ЦГБ имени Семашко спасли 98-летнюю пациентку с инсультом. Об этом рассказали в пресс-службе минзрава Ростовской области.

Пожилая женщина поступила в неврологическое отделение с нарушением речи, ее привезли на машине скорой помощи. После обследования выяснилось, что пациентка перенесла ишемический инсульт, он осложнялся заболеваниями сердца и сосудов.

— Врачи провели тромболитическую терапию и восстановили кровоток в сосудах головного мозга. Уже в первые сутки после отметили улучшение. Полного восстановления добились после курса лечения, — сообщили в донском министерстве здравоохранения.

Сегодня женщина ведет активный образ жизни и общается с близкими.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.