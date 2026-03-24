В Ростове-на-Дону медики спасли 98-летнюю пациентку с инсультом

Врачи уверены, что современная медицина и технологии дают шанс встать на ноги в любом возрасте.

В Ростове врачи городской больницы имени Семашко спасли 98-летнюю пенсионерку, поступившую с нарушениями речи. Специалисты диагностировали ишемический инсульт, осложнённый сопутствующими заболеваниями сердца и сосудов, сообщили в донском минздраве.

«Врачи оперативно провели тромболитическую терапию — восстановили кровоток в сосудах головного мозга. Уже в первые сутки после лечения была отмечена положительная динамика — начала восстанавливаться речь», — пишет источник.

Под контролем врачей женщина прошла курс восстановительного лечения. Сейчас она чувствует себя хорошо.