Туристический поезд по Шелковому пути может пройти до Китая

АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Запуск туристического поезда из Китая в города Казахстана и страны Центральной Азии обсудили на встрече глав нацкомпании «Казахстан темир жолы» (КТЖ) Талгата Алдыбергенова с и госкорпорации «Китайские железные дороги» Го Чжусюе.
«Особое внимание было уделено совместному развитию контейнерных сервисов по ключевым направлениям: ТМТМ, “Китай — Европа”, “Китай — Центральная Азия” и “Китай — Российская Федерация”, — отмечается в сообщении КТЖ.
Стороны, добавили в компании, договорились об увеличении количества контейнерных поездов, глубокой цифровизации процессов взаимодействия и предварительной передаче информации по планированию и управлению перевозками.
«Отдельным пунктом повестки дня стала реализация проекта третьего трансграничного железнодорожного перехода “Бахты-Тачэн”, включая определение прогнозных объемов и номенклатуры грузов», — говорится в сообщении.
Масштабная работа, уточнили в компании, затронет и инфраструктурные проекты: планируется синхронизация строительства вторых путей на участке «Алашанькоу-Достык», развитие терминальных мощностей, а также модернизация участков «Алтынколь-Хоргос» и «Хоргос-Цзинхэ».
Китайская сторона с удовлетворением отметила планомерный и устойчивый рост объемов грузовых перевозок за 2025 год. Стороны наметили планы по дальнейшему увеличению объемов транспортировки и обмена поездами через межгосударственные пограничные пункты на 2026 год, указывается в сообщении.