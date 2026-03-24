В Иркутске врачи устранили опасную патологию у ребёнка перед трансплантацией почки

IrkutskMedia, 24 марта. В Иркутской областной детской клинической больнице врачи провели сложную операцию ребёнку с врождённым нефротическим синдромом. Перед предстоящей трансплантацией почки необходимо было подготовить организм пациента и устранить сопутствующую патологию, которая могла привести к осложнениям во время перитонеального диализа. Операцию выполнила команда под руководством главного врача, профессора Юрия Козлова.
Как сообщил Юрий Козлов в своем тг-канале (18+), при обследовании у ребёнка обнаружили грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. По словам медиков, при проведении диализа она могла привести к серьёзным осложнениям, поэтому хирурги решили сначала устранить эту проблему.
Во время операции специалисты иссекли стенки грыжевого мешка, ушили ножки диафрагмы, зафиксировали пищевод и сформировали антирефлюксную манжету. Дополнительно была выполнена резекция большого сальника, чтобы снизить риск нарушения работы диализного катетера. На завершающем этапе пациенту установили катетер для проведения перитонеального диализа.
Как отметил главный врач Иркутской областной детской клинической больницы, главный детский хирург СФО Юрий Козлов, операция была необходимым этапом подготовки.
Операция прошла успешно. По оценкам врачей, примерно через две недели, после заживления внутренних тканей, ребёнку начнут проводить диализ, после чего начнётся подготовка к трансплантации почки.
Напомним, на базе Иркутской государственной областной детской клинической больницы начал работу центр мониторинга детского здоровья. Он предназначен для удалённой диагностики, лечения и сопровождения пациентов с использованием телемедицинских технологий. Центр мониторинга детского здоровья создан как специализированное цифровое пространство, оснащённое современным оборудованием для телемедицинских консультаций и анализа данных в сфере педиатрии. В открытии центра принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.