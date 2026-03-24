В Иркутске врачи устранили опасную патологию у ребёнка перед трансплантацией почки

IrkutskMedia, 24 марта. В Иркутской областной детской клинической больнице врачи провели сложную операцию ребёнку с врождённым нефротическим синдромом. Перед предстоящей трансплантацией почки необходимо было подготовить организм пациента и устранить сопутствующую патологию, которая могла привести к осложнениям во время перитонеального диализа. Операцию выполнила команда под руководством главного врача, профессора Юрия Козлова.