Выставка «Чтобы помнили…» откроется в Иркутске 26 марта

Кураторский выставочный проект «Чтобы помнили…» реализуется уже больше 10 лет одним из искусствоведов музея Тамарой Драницей, сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея. Новая выставка объединила десять авторов-юбиляров. Среди них — Фридрих Адлер (130 лет со дня рождения), Анатолий Аносов (90 лет), Владимир Адов (80 лет), Глеб Богданов (100 лет), Василий Ольховик (110 лет), Николай Опанасенко (90 лет), Геннадий Драгаев (70 лет), Валерий Чевелев (80 лет), Вальтер Фридеман (100 лет), Клавдий Киц-Ковязин (90 лет).