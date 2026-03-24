Выставка «Чтобы помнили…» откроется в Иркутске 26 марта

На выставке будет представлено более 100 живописных и графических работ десяти художников, чьи юбилеи со дня рождения выпали на этот год.
Кураторский выставочный проект «Чтобы помнили…» реализуется уже больше 10 лет одним из искусствоведов музея Тамарой Драницей, сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея. Новая выставка объединила десять авторов-юбиляров. Среди них — Фридрих Адлер (130 лет со дня рождения), Анатолий Аносов (90 лет), Владимир Адов (80 лет), Глеб Богданов (100 лет), Василий Ольховик (110 лет), Николай Опанасенко (90 лет), Геннадий Драгаев (70 лет), Валерий Чевелев (80 лет), Вальтер Фридеман (100 лет), Клавдий Киц-Ковязин (90 лет).
Произведения, представленные на выставке, отражают судьбы художников на фоне истории страны. Это образцы живописной школы Иркутска, повествующие о непростых событиях региона, жителях Сибири и ее природной красоте.
Особый акцент выставки — графика Анатолия Аносова. Зрители смогут увидеть иллюстрации художника к произведениям Вампилова, Распутина, Сергеева, экслибрисы деятелей культуры и искусства.
Выставка «Чтобы помнили…» будет работать в Галерее сибирского искусства до 3 мая.
0+