Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Bolashaq Start»: молодежь представила экологические проекты на конкурсе

Источник: DKNews.kz

В Акмолинской области прошел областной этап экоконкурса инновационных идей и решений «Bolashaq Start», направленный на поддержку экологических инициатив среди обучающихся. Площадка объединила молодых авторов проектов, предлагающих практические решения в сфере охраны окружающей среды, передает DKNews.kz.

Площадка для «зеленых» идей.

Конкурс стал важным этапом в развитии экологической культуры среди молодежи. Участники представили проекты, ориентированные на:

сохранение природных ресурсов снижение экологической нагрузки внедрение устойчивых решений развитие «зеленых» технологий.

Отбор и финал.

Всего на конкурс поступило 25 проектов. По итогам отбора:

13 лучших инициатив вышли в финал участники представили свои идеи экспертному жюри проекты прошли защиту с презентациями и обсуждением.

Финалисты продемонстрировали не только креативность, но и практическую применимость своих решений.

Инновации в экологии.

Конкурсанты предложили широкий спектр инициатив, направленных на улучшение экологической ситуации. Среди них:

проекты по переработке отходов идеи по сохранению водных ресурсов решения в области энергоэффективности инициативы по озеленению территорий.

Каждый проект был ориентирован на реальные изменения и внедрение в повседневную практику.

Значение конкурса.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия играют важную роль в формировании экологического мышления у молодежи.

Конкурс способствует:

поддержке молодых инноваторов развитию экологических стартапов популяризации бережного отношения к природе формированию активной гражданской позиции.

Экоконкурс «Bolashaq Start» становится одной из ключевых площадок для развития «зеленых» инициатив в регионе.