Следователи завели дело из-за падения футбольных ворот на ребенка в Дивееве

Глава территориального отдела администрации Дивеевского округа стал фигурантом дела о халатности после падения футбольных ворот на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского управления Следственного комитета РФ.
Несчастный случай произошел на спортивной площадке в Глухове. Несовершеннолетний получил травмы средней степени тяжести после падения на него ворот для мини-футбола.
Следствие установило, что ребенок пострадал из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудником администрации. При приемке работ фигурант не убедился в том, что ворота хорошо закреплены и не представляют опасности.
Как уточнили в региональной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий выяснилось, что конструкция на спортплощадке падает на несовершеннолетних уже не в первый раз.
По данному факту проводятся следственные действия. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования.
Ранее уголовное дело о халатности возбудили из-за травмы девочки в детсаду в Лукоянове.