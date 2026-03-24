Следователи завели дело из-за падения футбольных ворот на ребенка в Дивееве

Главу местной администрации обвиняют в халатности.

Источник: Живем в Нижнем

Глава территориального отдела администрации Дивеевского округа стал фигурантом дела о халатности после падения футбольных ворот на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского управления Следственного комитета РФ.

Несчастный случай произошел на спортивной площадке в Глухове. Несовершеннолетний получил травмы средней степени тяжести после падения на него ворот для мини-футбола.

Следствие установило, что ребенок пострадал из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудником администрации. При приемке работ фигурант не убедился в том, что ворота хорошо закреплены и не представляют опасности.

Как уточнили в региональной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий выяснилось, что конструкция на спортплощадке падает на несовершеннолетних уже не в первый раз.

По данному факту проводятся следственные действия. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования.

Ранее уголовное дело о халатности возбудили из-за травмы девочки в детсаду в Лукоянове.