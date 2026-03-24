Митволь будет добиваться пересмотра дела, сообщил его адвокат

КРАСНОЯРСК, 24 мар — РИА Новости. Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь после освобождения намерен добиваться пересмотра дела о мошенничестве, по которому он был осужден, сообщил РИА Новости адвокат Митволя Михаил Шолохов.
Ранее адвокат сообщил РИА Новости, что Олег Митволь вышел на свободу.
«В настоящее время он будет предпринимать попытки добиться законности и пересмотра своего дела. За время отбытия наказания в законную силу вступил другой приговор, делающий невозможным им совершить преступление, в котором Митволь вынужден был признаться. Адвокаты Митволя обратились к генеральному прокурору с ходатайством о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам, и он надеется, что ему удастся добиться справедливости», — сказал Шолохов.
Как заявил Митволь РИА Новости, он надеется, что его ситуацией заинтересуется Генпрокуратура и Верховный суд РФ.
Митволь, будучи владельцем компании «КрасноярскТИСИЗ», которая корректировала проект для строительства метро в Красноярске, был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Митволь был этапирован в колонию в Московской области, где провел около 2,5 лет.