Митволь сообщил, что едет в Москву

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный по делу о хищении более 900 миллионов рублей, после освобождения сообщил РИА Новости, что сейчас направляется в Москву.
Митволь вышел на свободу во вторник, об этом сообщил РИА Новости его адвокат. Он отбывал наказание в исправительной колонии в подмосковной Коломне.
«Вам удалось меня найти по дороге из Коломны в Москву», — сказал Митволь агентству.
Митволь, будучи владельцем компании «КрасноярскТИСИЗ», которая корректировала проект для строительства метро в Красноярске, был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Митволь был этапирован в колонию в Московской области.