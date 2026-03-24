В Красноярском крае раскрыли покушение на убийство, совершенное более 28 лет назад (видео)

ГСУ СК по Красноярскому краю возобновило расследование уголовного дела, возбужденного в 1997 году по факту покушения на убийство 24-летнего жителя Минусинска.
Преступление было совершено 12 сентября в подъезде жилого дома по проезду Сафьяновых — неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета-пулемета в потерпевшего. Тот получил ранение руки, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он выжил.
На тот момент установить личность злоумышленника не удалось и предварительное следствие приостановили. В 2026 году правоохранители провели масштабную работу по раскрытию преступления. В ходе повторного изучения материалов уголовного дела были найдены двое новых свидетелей. Их показания позволили вычислить стрелка, им оказался 58-летний местный житель.
«Согласно полученным сведениям, в 1997 году в городе Минусинск существовали две противоборствующие группировки, в которые входили потерпевший и подозреваемый, находящиеся в неприязненных отношениях. Совершив выстрелы в оппонента, нападавший скрылся, будучи уверенным, что довел преступный умысел до конца. Под тяжестью предъявленных неопровержимых доказательств фигурант дал признательные показания и детально описал обстоятельства произошедшего в ходе проверки показаний на месте», — рассказали СК.
В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
