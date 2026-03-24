Ученые ННГУ запатентовали приложение для оценки биологического возраста мозга

«В отличие от хронологического возраста, когнитивный возраст показывает реальное состояние нейронных процессов. Снижение скорости реакции, ухудшение памяти и цветового зрения может быть связано не только с естественным старением, но и с развитием деменции, последствиями диабета, депрессии или нарушений сна. У пациентов с деменцией система зафиксировала ускоренное старение мозга в среднем на 15,4 года. Для людей с умеренными когнитивными нарушениями этот показатель также был повышен на 7,6 года», — добавил Иванченко.