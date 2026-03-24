В Молдове были слышны взрывы, а в небе наблюдались яркие вспышки: На границе зафиксированы авиаудары

Взрывы близ села Копчак.
Пограничная полиция Молдовы сообщила, что вечером 23 марта 2026 года на территории Украины, но вблизи Копчака района Штефан Водэ, были зафиксированы авиаудары.
Взрывы были слышны и в в Молдове, а в небе наблюдались яркие вспышки.
На данный момент угроз безопасности граждан Республики Молдова не выявлено. Также, по данным Министерства обороны, национальное воздушное пространство не нарушено.
Читайте также:
«Звезды» молдавской политики не ездят в троллейбусах: Придется отвечать на самые неудобные вопросы пассажиров, да еще и бока, не дай Бог, намнут — оно им надо?
А вот армянский премьер Никол Пашинян рискнул проехаться в ереванском метро и в итоге нарвался на ссору [видео] (далее…).
Наркоман с автоматом — мина замедленного действия: Почему за употребление наркотиков в Национальной армии понесли легкое наказание солдаты, а не их начальство и наркокурьеры.
Как быть мамам, которые отправили своих мальчиков Родину защищать, а домой вернутся наркоманы, которые будут искать очередную дозу (далее…).
В Молдове дело о смерти Людмилы Вартик, супруги пасовского чиновника, обретает новый поворот: Адвокат матери погибшей Людмилы заговорила об эксгумации — ожидаются результаты экспертизы.
Адвокат матери Людмилы Вартик выступила с заявлением о возможной эксгумации и прощальных письмах (далее…).