В Красноярске поднимется ветер до 21 м/с

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 марта в Красноярске продолжится сильный ветер с порывами до 16−21 м/с.
При этом в городе сохранится плюсовая температура и гололед. В администрации предупреждают горожан:
— не укрывайтесь на остановках общественного транспорта, у рекламных щитов, недостроенных зданий, под деревьями;
— не приближайтесь к крышам зданий, с которых возможен сход снега;
— будьте внимательны, избегайте участков с наледью и снегом, проявляйте осторожность.
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб — 112.