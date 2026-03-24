Минюст проконсультирует нижегородские НКО на прямой линии 26 марта

26 марта управление Министерства юстиции по Нижегородской области организует прямую линию для некоммерческих организаций, работающих в регионе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках этой линии представители НКО смогут получить разъяснения по вопросам, касающимся их годовой отчетности. Также будет предоставлена информация относительно процедур проведения проверок и других видов контроля.
Сотрудники ведомства проконсультируют по вопросам, связанным с работой официального портала Минюста. Особое внимание будет уделено правилам размещения учредительных документов и порядку электронной подачи отчетности.
Прием обращений по телефону состоится 26 марта с 10:00 до 12:00. Получить консультацию можно по телефонам: (831) 224−86−18 (внутренние номера 319, 323) и (831) 274−60−32.
Ранее прямая линия по вопросам миграции прошла в Нижнем Новгороде 17 марта.