Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст проконсультирует нижегородские НКО на прямой линии 26 марта

Особое внимание будет уделено правилам размещения учредительных документов и порядку электронной подачи отчетности.

26 марта управление Министерства юстиции по Нижегородской области организует прямую линию для некоммерческих организаций, работающих в регионе, сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках этой линии представители НКО смогут получить разъяснения по вопросам, касающимся их годовой отчетности. Также будет предоставлена информация относительно процедур проведения проверок и других видов контроля.

Сотрудники ведомства проконсультируют по вопросам, связанным с работой официального портала Минюста. Особое внимание будет уделено правилам размещения учредительных документов и порядку электронной подачи отчетности.

Прием обращений по телефону состоится 26 марта с 10:00 до 12:00. Получить консультацию можно по телефонам: (831) 224−86−18 (внутренние номера 319, 323) и (831) 274−60−32.

Ранее прямая линия по вопросам миграции прошла в Нижнем Новгороде 17 марта.