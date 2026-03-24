В Красноярский край привезли 1,3 тонны зараженных молью помидоров

Во ввезенных в Красноярск томатах Россельхознадзором обнаружена южноамериканская томатная моль.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске специалисты Роспотребнадзора нашли в привезенных из Китая помидорах опасного карантинного вредителя — южноамериканскую томатную моль. Пресс-служба ведомства уточнила, что общая масса зараженной продукции составила 1,3 тонны.

Предпринимателю, который привез товар в наш регион, выдали уведомление о необходимости принятия фитосанитарных мер. В итоге овощи обработали безопасным для человека препаратом.

Южноамериканская томатная моль (лат. Tuta absoluta), изначально обитавшая в Южной Америке, уже распространилась во многих странах мира. В нашей стране этот вредитель имеет статус карантинного, представляя опасность для выращивания овощей.

Насекомое на 80−100% снижает урожайность томатов в открытом и закрытом грунте.