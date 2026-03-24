В Москве врачи спасли подростка с редким сосудистым заболеванием

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Московские врачи спасли подростка с редким сосудистым заболеванием Моя-Моя, при котором сосуды головного мозга постепенно сужаются, лишая мозг полноценного кровоснабжения, сообщает столичный департамент здравоохранения.
«В Морозовской детской больнице провели уникальную операцию 12-летнему пациенту с болезнью Моя-Моя», — говорится в сообщении в канале MAX.
Отмечается, что это состояние, при котором сосуды головного мозга постепенно сужаются, лишая мозг полноценного кровоснабжения: у таких детей высок риск развития ишемического инсульта.
«Пациенту была успешно проведена реваскуляризирующая операция. Ее суть заключается в создании новых, обходных путей для кровотока, чтобы надежно защитить мозг», — рассказали в больнице.
Уточняется, что опасность болезни в том, что ее сложно определить. Часто диагноз ставят уже после первого инсульта у ребенка.
«Ключевой метод диагностики — МРТ головного мозга в динамике. Она позволяет увидеть прогрессирующее сужение артерий и рост неэффективных коллатералей. Подтверждение диагноза требует незамедлительного решения о хирургическом лечении — это лучший способ защитить мозг от необратимых повреждений и сохранить качество жизни пациента», — рассказывает руководитель центра по лечению цереброваскулярной патологии детей и подростков, врач-невролог Александра Кузнецова, чьи слова приводятся в сообщении.