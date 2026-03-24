Приставы конфисковали у любителя пьяной езды Chevrolet Cruze и передали на СВО

Автомобиль был конфискован в пользу государства.

Источник: Живем в Нижнем

Судебные приставы Нижегородской области передали на нужды специальной военной операции конфискованный автомобиль Chevrolet Cruze. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по региону.

51-летнего владельца иномарки привлекли к уголовной ответственности за пьяную езду. Суд признал нижегородца виновными и принял решение конфисковать его автомобиль, обратив в собственность государства.

Приставы направили запрос в Минобороны РФ с предложением передать иномарку на нужды бойцов СВО. В министерстве одобрили эту инициативу.

Ранее мы писали, что приставы изъяли у нижегородца мотоцикл за пьяное вождение и передали на нужды СВО.