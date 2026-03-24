Мэрия будет судиться с подрядчиком, выполнявшим благоустройство сквера Горького

Мэрия Нижнего Новгорода будет судиться с подрядчиком, который выполнял работы по благоустройству сквера им. Максима Горького. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в администрации Нижегородского района.
Ранее нижегородцы пожаловались на состояние площади Максима Горького. По их словам, там разрушилась дорожная плитка, малые архитектурные формы, местами был сломан бордюрный камень.
Саму площадь благоустраивали в рамках подготовки к 800-летию города еще в 2021 году. Тогда сквер планировали сделать комфортным не только для прогулок, но и для проведения городских праздников и мероприятий. Подрядчиком выступило ООО «Московское наследие», с которым городская администрация заключила муниципальный контракт. Его гарантийный срок действует до 31 декабря 2026 года.
По этому документу подрядчик должен поддерживать состояние площади в нормативном состоянии. Однако сейчас он делать это отказывается, в связи с чем мэрия направила иск в суд о понуждении компании выполнить ремонт в рамках гарантийных обязательств и взыскании штрафа.
