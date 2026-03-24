Экс-главе новосибирской вневедомственной охраны дали 2,5 года за коррупцию

По версии следствия, в апреле 2025 года начальник регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии вымогал у руководителя отдела ТЦ «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin) стройматериалы на 300 тыс. руб., взамен он обещал беспрепятственно согласовать паспорт безопасности объекта. В качестве взятки в деле фигурируют арматура, краска, террасная доска, вагонка, которые полковник использовал для благоустройства дачи.