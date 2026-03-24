«Хоббихорсинг» могут включить в один из словарей русского языка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Слово может быть включено в один из словарей русского языка как государственного, если этот вид спорта будет становиться популярнее.
Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская: «Слово “хоббихорсинг” может войти в словарь в том случае, если этот забавный спорт будет становиться популярнее и если представители Федерации хоббихорсинга обратятся к составителям с соответствующим запросом».
Хоббихорсинг — это вид спорта, представляющий собой имитацию верховой езды, в котором вместо лошади всадник использует деревянную палку с лошадиной головой.