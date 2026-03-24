Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хоббихорсинг» могут включить в один из словарей русского языка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Слово может быть включено в один из словарей русского языка как государственного, если этот вид спорта будет становиться популярнее.

Источник: НИА Красноярск

Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская: «Слово “хоббихорсинг” может войти в словарь в том случае, если этот забавный спорт будет становиться популярнее и если представители Федерации хоббихорсинга обратятся к составителям с соответствующим запросом».

Хоббихорсинг — это вид спорта, представляющий собой имитацию верховой езды, в котором вместо лошади всадник использует деревянную палку с лошадиной головой.