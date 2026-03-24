Износ материала стал причиной обрушения крыши остановки в Новосибирске

Изначально предварительной причиной называли тяжесть неубранного снега.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 20 марта обрушилась крыша остановочного павильона «Метро Гагаринская» на Красном проспекте. Предварительной причиной называли тяжесть неубранного снега, позже выяснилось, что кровля разрушилась из-за износа материала. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе мэрии.

Балансодержателем остановки является МБУ «ГЦОДД». Как пояснили в муниципалитете, причиной обрушения кровли стал износ поликарбоната. Визуальный осмотр остановок общественного транспорта, в том числе этого павильона, проходит регулярно. Плановые проверки проводят весной, когда устанавливается плюсовая температура.

Уборкой остановки на регулярной основе занимается подрядная организация МКУ «ДЭУ № 1» в рамках текущего содержания. В адрес этой компании уже подготовили претензию из-за некачественной уборки объекта. Сам павильон отремонтировали силами ДЭУ № 1 в тот же день, 20 марта.