Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области снижается уровень заболеваемости ОРВИ

В Свердловской области за неделю зафиксировали 28 тысяч случаев заболевания ОРВИ.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области уровень заболеваемости ОРВИ продолжает снижаться. Так, за минувшую неделю с 16 по 22 марта 2026 года было зарегистрировано 28,5 тысячи подобных случаев. Это на 6,9% ниже показателей предыдущей недели, однако на 6,4% выше среднемноголетнего уровня.

— В рамках лабораторного мониторинга обследовано 755 человек: доминируют вирусы не гриппозной этиологии. Обнаружены сезонные РС-вирус, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и другие, — пояснили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Больше половины всех заболевших составляют дети — 56,3% от общего числа зарегистрированных случаев. В ведомстве отметили, что для снижения темпов роста заболеваемости специалисты принимают дополнительные меры.