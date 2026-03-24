В Свердловской области снижается уровень заболеваемости ОРВИ

В Свердловской области уровень заболеваемости ОРВИ продолжает снижаться. Так, за минувшую неделю с 16 по 22 марта 2026 года было зарегистрировано 28,5 тысячи подобных случаев. Это на 6,9% ниже показателей предыдущей недели, однако на 6,4% выше среднемноголетнего уровня.
— В рамках лабораторного мониторинга обследовано 755 человек: доминируют вирусы не гриппозной этиологии. Обнаружены сезонные РС-вирус, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и другие, — пояснили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Больше половины всех заболевших составляют дети — 56,3% от общего числа зарегистрированных случаев. В ведомстве отметили, что для снижения темпов роста заболеваемости специалисты принимают дополнительные меры.