В Екатеринбурге списали 33 автобуса, закупленные к чемпионату мира по футболу. Об этом рассказал глава Счетной палаты Екатеринбурга Александр Гетманчук во время выступления с докладом об итогах работы в 2025 году перед депутатами Екатеринбургской городской думы.
— Это автобусы доставлялись примерно в 2016—2017 годах. Автобусы были совместной сборки, там двигатель американские, коробки передач — немецкие. После введения санкционной политики получить эти запчасти стало невозможно, — отметил Александр Гетманчук.
Какое-то вредя детали брали через параллельный импорт, а после их вовсе не стало. Гортранс попытался освоить производство аналога, но такие детали выходили из строя в течение 1−2 месяцев.
Отмечается, что общая стоимость автобусов — полмиллиарда рублей, однако уже спустя 10 лет они стоят законсервированные.