В Екатеринбурге списали 33 автобуса, закупленные к чемпионату мира по футболу. Об этом рассказал глава Счетной палаты Екатеринбурга Александр Гетманчук во время выступления с докладом об итогах работы в 2025 году перед депутатами Екатеринбургской городской думы.