В селе Бердюжье Тюменской области женский клуб провел урок по арт-терапии

Участницы женского клуба в селе Бердюжье Тюменской области посетили арт‑терапевтический тренинг «От огня выгорания к свету мотивации». Он прошел по национальному проекту «Кадры», сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.
Встреча началась с выступления ведущего консультанта отделения кадрового центра «Работа России» по Бердюжскому муниципальному округу Елены Русиной. Она рассказала о мерах государственной поддержки в сфере трудоустройства, осветила федеральный проект «Активные меры содействия занятости», дала практические рекомендации по поиску работы, а также поделилась способами борьбы с эмоциональным выгоранием через творчество, техниками снижения тревожности и восстановления сил.
Затем психолог семейного многофункционального центра Ольга Федотова предложила заняться рисованием в необычной технике арома-кофе: каждая женщина создала рисунок, отражающий ее внутреннее состояние. Для многих это стало первым опытом художественного самовыражения. После творческой части психолог провела индивидуальные консультации, помогая участницам разобраться в причинах стресса и найти внутренние ресурсы для восстановления.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.